WhatsApp: arriva il trucco che permette di spiare in segreto gli utenti

La storia di WhatsApp ha insegnato che la messaggistica ad oggi funziona quasi solo esclusivamente con questo tipo di piattaforme. La nota app che ad oggi è capitanata da Mark Zuckerberg sta progredendo ancora, nonostante i suoi numeri siano già al top da diversi anni.

Non c’è infatti dubbio: nessuna app può contrastare WhatsApp, visto soprattutto il vasto numero di utenti che popolano la piattaforma. Oltre 2.1 miliardi di persone ogni anno utilizzano l’applicazione verde, la quale si è scrollata finalmente di dosso una grande problematica: lo spionaggio. Gli utenti, soprattutto quelli meno avvezzi all’utilizzo della piattaforma, hanno sempre avuto paura che qualcuno potesse spiare le loro chat. Fino a qualche anno fa esistevano delle app in grado di farlo, ovviamente in maniera illegale, ma ora è tutto chiuso. Nessuna di queste funziona più anche se ci sarebbe una sorta di alternativa, meno invasiva ma legale.

WhatsApp: con la nuova app che hanno scoperto gli utenti potete essere monitorati in ogni momento

Non tutti la conoscono ma esiste un’applicazione esterna a WhatsApp che permette il monitoraggio di qualsiasi utente. L’app si chiama Whats Tracker ed è gratuita. Questa soluzione offre l’opportunità a qualsiasi utente di scegliere una persona e di conoscere i suoi movimenti in chat.

Basterà infatti scaricare l’app per conoscere in ogni momento l’orario preciso di entrata o di uscita da WhatsApp della persona monitorata. L’app provvederà ad avvisarvi con tanto di notifica instantanea. Dal punto di vista legale non ci sono problematiche di nessun genere visto che si tratta di una soluzione che non infrange la legge.