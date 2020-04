Non esiste una relazione di coppia senza l’utilizzo di WhatsApp. Al giorno d’oggi nella dinamica di un legame tra due persone, le conversazione della piattaforma di messaggistica istantanea assumono un ruolo determinante e cruciale.

WhatsApp, spiare le conversazioni del partner in tempo reale

Negli ultimi anni, quasi tutte le relazioni di coppia, sono nate anche grazie all’ausilio di WhatsApp. E’ proprio attraverso le chat, che tra due persone scatta la prima scintilla, quella che fa pensare ad un innamoramento. Purtroppo, però, oltre ai lati positivi si devono valutare anche quelli negativi.

Non c’è dubbio, infatti, che così come molti amori, anche tanti tradimenti sono favoriti dall’utilizzo di WhatsApp. L’evidenza di tutto ciò è nella semplice quotidianità: aumentano in maniera esponenziale, le persone che cercano, in un modo o nell’altro, di spiare il proprio partner.

Cercare la tresca segreta del proprio lui o della propria lei non è sempre facile. Tanti, ad esempio, scelgono la strada più semplice: spiare direttamente le chat dallo smartphone del partner. Questa soluzione non sempre è vantaggiosa dato che chi ha qualcosa da nascondere, elimina ogni messaggio criptico.

Un aiuto può giungere da WhatsApp Web. Attraverso la piattaforma desktop della chat, si possono leggere addirittura in tempo reale le chat del partner. E’ necessario infatti, avere un pc a propria disposizione e sincronizzare dallo smartphone del partner tutte le conversazioni sul pc utilizzando il codice QR presente nel menù Impostazioni di WhatsApp. Ancora oggi, le regole di WhatsApp per la sincronizzazione delle conversazioni non prevedono password o autorizzazioni.