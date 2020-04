Qualche giorno fa, ha fatto la sua prima apparizione online uno dei prossimi top di gamma del sub brand di Oppo, ovvero il prossimo Realme X3, nella sua versione denominata SuperZoom. Nello specifico, questo device era stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench e ora è passato dal portale cinese TENAA.

Ecco alcune specifiche del prossimo top di gamma di Realme

Il modello avvistato sul portale cinese è quello con il numero di modello RMX2142 e, secondo quanto riportato su TENAA, sarà caratterizzato sul fronte da un display con una diagonale pari a 6.57 pollici. Al momento sul portale non è stata riportata la risoluzione del pannello ma, trattandosi di un device top di gamma, ci aspettiamo almeno la risoluzione FullHD+.

Per ora l’ente TENAA ci ha rivelato poche altre informazioni. Tra queste, ci ha rivelato che a bordo del nuovo device ci sarà una batteria con una capienza da 4100 mAh e si potrà ricaricare sicuramente tramite una porta USB Type C. Come già accennato, il prossimo Realme X3 era già stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench nella sua versione SuperZoom. In questo caso, il terminale è registrato con il numero di modello RMX2086.

Le specifiche rivelate da Geekbench comprendono la presenza del potente SoC Snapdragon 855+, il sistema operativo Android 10 con interfaccia utente Realme UI e ben 12 GB di RAM a supporto delle prestazioni del device. Per conoscere il resto, non ci rimane che attendere che l’ente TENAA aggiunga altri dettagli e soprattutto le prime immagini di questo nuovo dispositivo a marchio Realme.