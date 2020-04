Gli appassionati del mondo dei videogiochi non sta più nella pelle. L’attesa della nuova versione di GTA 6 inizia a farsi sentire. In molti hanno diffuso cattive informazioni (anche non vere e fake) a riguardo. Alcuni però hanno regalato delle notizie fondamentali e probabilmente veritiere. Tra questi vediamo un Ex Rockstar Games, il quale ha stimolato la curiosità dei fan più sfegatati.

GTA 6: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo arrivo

GTA nasce nel 1997 da Rockstar North e Rockstar Leed, come gioco fuori dall’ordinario. Infatti in esso è possibile commettere furti e omicidi entrando addirittura nella criminalità organizzata. Ovviamente tutto ciò ha un costo, perché verrete inseguiti dalla polizia che tenterà continuamente di prendervi. Grand Thelf Auto (per l’appunto), è un action-adventure open world ed ha, ad oggi, una fama mondiale.

Pertanto, la nuova versione del videogioco è una delle più attese e ci metterà ancora molto prima di arrivare in Italia stando a quanto detto da Darion Lowenstein, l’ex Rockstar Games. Egli ha precisato in occasione dell’evento organizzato dalla società analisi finanziaria Jeffries: “Non aspettatevi GTA 6 tanto presto”. Ma Jeffries ha ribadito: “in qualità di ex dipendente Rockstar, Darion ha fatto notare che i fratelli Houser danno massima qualità del gioco, più che al rispetto delle scadenze. A suo parere, nella migliore delle ipotesi il gioco potrebbe essere rilasciato alla fine del 2021, ma non pensa che possa arrivare un trailer o un annuncio a breve termine”.

Inoltre è stato aggiunto che verranno aggiunti molti personaggi, ci sarà più realismo nelle condizioni climatiche e verrà fatto un vero e proprio restyling riguardante gli inseguimenti da parte della polizia.

Essendo queste delle semplici ipotesi, ci affidiamo per il momento alle voci di corridoio.