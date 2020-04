TIM è in prima linea in questi giorni, con le sue importanti iniziative di solidarietà digitale legate all’emergenza Coronavirus. Il gestore di telefonia, di giorno in giorno, garantisce agli utenti importanti servizi.

TIM, per alcuni Comuni italiani ci sono velocità incrementate per la Fibra

Per quanto concerne la telefonia mobile gli utenti possono trovare una serie di iniziative attraverso il portale TIMparty. Con lo scopo di favorire chi è chiamato a resta nelle proprie abitazioni, il gestore di telefonia ha previsto Giga no limits a costo zero per la navigazione internet. Utilizzando questa particolare offerta i clienti potranno mettere in pausa le soglie di consumo della ricaricabile per trenta giorni a partire dall’attivazione.

In aggiunta a questa promozione per i clienti della telefonia mobile, vi è una sorpresa anche per la telefonia fissa. L’obiettivo di TIM è sempre lo stesso: innalzare la soglia dei servizi per i clienti. Ecco perché in una serie di Comuni d’Italia è previsto un innalzamento della soglia di velocità per internet. La soglia standard della Fibra Ottica passerà da 100 Mbps a 200 Mbps.

La scelta di potenziare la Fibra Ottica è particolarmente strategica in casa TIM. La compagnia italiana, infatti, ha scelto di lavorare a lungo per ottemperare alle esigenze degli italiani. Con il diffondersi di attività di smart working o anche per la didattica online degli studenti, avere velocità maggiori per internet sarà indispensabile.

Al netto di questa iniziativa, nel corso delle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori iniziative da parte di TIM per l’emergenza Coronavirus.