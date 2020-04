Tra le tante misure a supporto della popolazione in questa difficile fase di quarantena per colpa del Coronavirus, il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione ha coinvolto diverse aziende per istituire molti servizi gratis ai cittadini per un tempo determinato. In particolare, d’interessante ci sono proposte da parte di TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e altri operatori.

La fruizione di tutte i servizi gratuiti sarà gestita attraverso il sito ufficiale dedicato all’iniziativa “Solidarietà Digitale“. Il portale è gestito direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l’agenzia tecnica AGID, per cui è una fonte autorevole a cui tra l’altro bisogna accedere con credenziali SPID. Vediamo insieme di che si tratta.

Coronavirus: TIM, WindTre, Vodafone e altri offrono dei servizi gratis

Partiamo con TIM che offre ai suoi clienti per 1 mese: Giga Illimitati per i clienti di telefonia mobile; chiamate illimitate da fisso per tutti i clienti con un profilo voce a consumo. Dopo aver verificato che sul portale governativo le offerte sono presenti, potete attivare l’offerta per telefonia mobile usando i soliti canali di contatto, mentre per la parte di linea fissa basta chiamare il 187.

Passando a WindTre, scopriamo che già dalla seconda metà di marzo tutti i clienti mobile hanno a disposizione 100 Giga gratuiti per 7 giorni una tantum. Intanto l’operatore sta gestendo la campagna i solidarietà direttamente con degli SMS promozionali.

Fastweb propone dalla seconda metà di marzo 1 milione di Giga gratuiti da condividere tra tutti gli utenti sino all’esaurimento del plafond, e una volta terminato i clienti riprenderanno ad utilizzare i dati inclusi nella loro offerta. L’opzione si attiva in automatico.

Tutti gli utenti Iliad che hanno sottoscritto l’offerta base Voce fino all’11 marzo potranno invece avere gratuitamente 10GB di traffico e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali e verso mobili in USA e Canada. Per aderire non bisogna fare nulla, visto che il servizio si attiva e si disattiva in automatico tramite ricezione SMS.

Vodafone è forse l’operatore ​più attivo in materia di quarantena, visto che ha deciso di prolungare la validità delle iniziative rivolte a privati e imprese oltre l’originale scadenza fissata al 13 aprile per arginare i disagi da Coronavirus. Si parla di una fornitura di Giga illimitati per:

studenti tra i 14 e i 26 anni,

italiani bloccati all’estero avranno fino al 30 aprile usufruiranno dei Giga illimitati anche nei paesi dell’Unione Europea.

Imprese e partite IVA avranno 1 mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le SIM voce.

Per gli studenti basta chiamare il numero 42100, mentre per tutti gli altri l’attivazione è automatica dalla ricezione dell’SMS.

Chiudiamo con COOPVOCE che propone 100 GIGA in 4G per 30 giorni dalla data di attivazione a tutti i suoi clienti. Per attivarla è sufficiente inviare un SMS al 4243688 con il testo “SI 100 GIGA”.