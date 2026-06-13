Spotify, addio all’icona a palla da discoteca: torna il logo verde

L’icona a palla da discoteca di Spotify è ufficialmente storia passata. Dopo settimane di mugugni, critiche e qualche meme di troppo, la piattaforma di streaming musicale ha deciso di archiviare l’esperimento grafico e riportare al suo posto il caro vecchio logo verde che tutti conoscono. Una marcia indietro che, a dirla tutta, non sorprende affatto chi aveva seguito la vicenda fin dall’inizio.

Per chi si fosse perso i passaggi precedenti, vale la pena fare un rapido riepilogo. Nelle scorse settimane si era già parlato di questa icona a palla da discoteca, comparsa quasi a sorpresa e accolta da una pioggia di reazioni tutt’altro che entusiaste. Gli utenti non l’avevano presa benissimo, e le lamentele si erano moltiplicate al punto da costringere Spotify a uscire allo scoperto. L’azienda, infatti, aveva dovuto precisare pubblicamente che il logo verde tradizionale sarebbe presto tornato. Un modo per gettare acqua sul fuoco, certo, ma anche un segnale piuttosto chiaro: l’esperimento non stava funzionando come sperato. Quando un cambiamento estetico genera più fastidio che curiosità, le strade percorribili si riducono parecchio.

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Il ritorno alla normalità

E così è arrivata la decisione definitiva. L’icona a palla da discoteca sparisce, e al suo posto torna il simbolo che da anni accompagna milioni di persone ogni volta che aprono l’app per ascoltare musica. Il logo verde riprende il suo posto, chiudendo di fatto un capitolo che, per quanto breve, ha fatto discutere parecchio.

La vicenda racconta bene quanto possa essere delicato mettere mano all’identità visiva di un servizio usato da una platea enorme. Un’icona non è soltanto un dettaglio grafico: è il primo elemento con cui le persone entrano in contatto, quello che cercano d’istinto sullo schermo del telefono. Cambiarlo, anche solo per provare qualcosa di diverso, può trasformarsi in fretta in un boomerang.

Spotify sembra averlo capito, e ha scelto di non insistere. Meglio ascoltare chi usa la piattaforma ogni giorno piuttosto che testardarsi su una soluzione che non aveva convinto nessuno. L’esperimento della palla da discoteca resta dunque un episodio isolato, destinato probabilmente a essere ricordato più come una curiosità che come un vero tentativo di rinnovamento. Per gli utenti più affezionati al verde di sempre, insomma, è il momento di tirare un sospiro di sollievo. Il simbolo storico è di nuovo al suo posto, e l’app riprende quell’aspetto familiare a cui in tanti erano abituati.