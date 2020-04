WindTre riesce a sopraffare le dirette rivali del settore con il lancio di una promozione davvero incredibile, il suo nome è Go 50 Star+, ma si possono trovare anche tante versioni operator attack in grado di garantire sempre gli stessi benefici, seppur rispettando le dovute limitazioni del caso.

Tutte le offerte che andremo a raccontare sono da richiedere esclusivamente con portabilità del numero originario, nonché direttamente sul sito ufficiale con spedizione gratuita della SIM presso il domicilio. A differenza di quanto accade in altre occasioni, è da considerarsi assente un vincolo contrattuale di durata, in altre parole si potrà decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza temere di essere costretti a pagare una penale per recesso anticipato.

Passa a WindTre: la promozione è da capogiro

Indipendentemente dalla versione scelta, inoltre, l’utente si ritroverà ad avere la possibilità di richiedere l’attivazione di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancati da 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia, per finire poi con i minuti illimitati da utilizzare per telefonare a tutti gli utenti sul territorio nazionale.

La Go 50 Star+ è la promozione attualmente distribuita in versione SMS attack, ciò sta a significare che potrà essere richiesta a 7,99 euro al mese solo da coloro che riceveranno il messaggio informativo sul proprio numero. In alternativa è disponibile la Go 50 Top+ a 5,99 euro, in versione operator attack solo per gli uscenti da un virtuale (ad esclusione dei seguenti), passando poi per la Go 50 Fire+ da 6,99 euro per i clienti di uno tra Fastweb, Iliad e PosteMobile, per finire con la Go 50 Special+ da 9,99 euro per gli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di LycaMobile.