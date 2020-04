MediaWorld appare essere davvero in crescita, nell’ultimo periodo è riuscita a lanciare una campagna promozionale d’altissima qualità, farcita di sconti e di prezzi bassi tra cui gli utenti possono scegliere, ed in grado di coprire tutte le categorie merceologiche più in voga del periodo.

Il volantino MediaWorld in discussione nell’articolo non è accessibile nei punti vendita, data la chiusura degli stessi a tempo indeterminato a causa del virus; l’unica strada da intraprendere per raggiungerne l’acquisto consiste ovviamente nel collegamento al sito ufficiale, con richiesta di consegna presso il proprio domicilio a titolo completamente gratuito (senza limitazioni sulla cifra minima da spendere).

Volantino MediaWorld: scopriamo le offerte del momento

Il volantino MediaWorld principale vede offrire all’utente la possibilità di scegliere il migliore prodotto di tecnologia per le proprie esigenze, suddividendoli per una ipotetica giornata di smart working. Per la mattina sono stati pensati prodotti del calibro delle macchine per il caffè, frullatori, estrattori di succo e similari, passando poi per i dispositivi per il benessere personale, finendo ovviamente con i modelli più adatti per lo smart working.

In parallelo non possiamo trascurare la presenza, fino al 14 aprile, degli LG e Sony Days, giornate splendide per mettere le mani sui prodotti dei suddetti brand a prezzi decisamente più bassi del listino originario. Coloro che acquisteranno potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita a Tasso Zero.

