La serie televisiva spagnola Elite ha mandato in onda diverse settimane fa la terza stagione nel catalogo del colosso dello streaming, Netflix. Inutile dire che gli spettatori hanno divorato l’intera serie composta da otto episodi in pochissimi giorni e, ad oggi, aspettano l’arrivo della quarta stagione e qualche notizia in più su quello che devono aspettarsi.

La quarta stagione potrebbe arrivare sulla piattaforma di Netflix, ma i fan potrebbero non rivedere molti personaggi principali. Ecco cosa rivelano alcuni attori molto amati dal pubblico.

Elite 4: potrebbero non esserci alcuni personaggi nelle prossime puntate

Moltissimi utenti sono molto preoccupati riguardo la prossima stagione di Elite perché diversi personaggi hanno dichiarato in alcune interviste i loro obiettivi per il prossimo anno e alcuni non sanno se torneranno nel cast della serie televisiva.

Un esempio lampante è quello di Jorge Lopez, il giovane attore che nella serie televisiva interpreta il personaggio di Valerio. In un’intervista ha dichiarato che secondo la sua esperienza due stagioni bastano per il suo personaggio e che Elite è stata una vera e propria scuola, ma vuole concentrarsi su dei nuovi obiettivi.

Anche Ester Exposito dichiara qualcosa di simile nelle recenti interviste effettuate, ma sarebbe una grande perdita per la serie visto il successo che ha riscosso il personaggio di Carla.

Infine, all’appello si aggiunge il personaggio di Lucrecia, interpretato dall’attrice Danna Paola. La ragazza tramite il suo profilo ufficiale di Instagram pubblica una foto con la seguente descrizione: “Lucrecia… sei arrivata grazie a un colpo di fortuna, che fortuna nel condividere con te costole e ombre, da quelle notti fredde di gennaio sognando a occhi aperti di uscire alle prime luci dell’alba, fino a oggi che non smetto di divertirmi e di imparare così tanto. Nessuno ci ha detto di no e ora siamo qui. Queen del drama & la padrona libertina“.

Potrebbe essere un messaggio d’addio?