La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente annunciato la data ufficiale dello sbarco dell’after-show di Tiger King. La data sarà domenica 12 aprile 2020, proprio il giorno di Pasqua.

L’appuntamento è stato confermato con un divertente video condiviso sui social che anticipa anche la presenza di alcune interviste inedite. Tiger King è uno degli show che vi abbiamo consigliato qualche giorno fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: il 12 aprile 2020 arriverà l’after show di Tiger King

Il video di cui abbiamo parlato poco fa mostra Joel McHale mentre indossa un cappello da cowboy e spiega che nella puntata ci saranno delle nuove interviste con John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman e Jeff e Lauren Lowe. In questo after-show non apparirà Joe “Exotic” Madonado-Passage, che è stato condannato a 22 anni di prigione ed attualmente si trova in un carcere in Texas.

Carole Baskin abbiamo saputo che non ha apprezzato particolarmente questo progetto del colosso, che è diventato un vero e proprio fenomeno, ottenendo oltre 34 milioni di spettatori solamente nei primi 10 giorni di presenza sul catalogo. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa Tiger King: Murder, Mayhem and Madness è la storia di Maldonado-Passage, proprietario di uno zoo in Oklahoma e della sua rivalità con l’animalista Carole Baskin.

Lo show è composto da sette puntata in cui viene raccontata la vita di Joe all’interno di questo zoo ed il suo rapporto con gli animali più feroci della savana. Le puntate sono state dirette da Eric Goode e Rebecca Chaiklin. Se siete curiosi di guardare almeno una puntata, non vi resta altro che recarvi sulla piattaforma.