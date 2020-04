Il volantino Trony fa impazzire gli utenti con il lancio di una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, sopratutto per essere stata in grado di raddoppiare il famoso sconto IVA, proponendo al pubblico italiano prezzi ancora più invitanti.

Coloro che vogliono avvicinarsi alla soluzione indicata nell’articolo devono sapere che, a differenza di quanto accade presso i principali rivenditori di elettronica, in questo caso l’acquisto potrà essere completato solamente in determinate regioni del territorio, quali sono Umbria, Marche, Veneto, Abruzzo e Emilia Romagna, in aggiunta alla Repubblica San Marino. La validità del volantino Trony è fissata fino alla data indicata poco sotto.

Volantino Trony: le offerte sono quasi imbarazzanti

Il meccanismo alla base del volantino Trony vede offrire all’utente la possibilità di godere di uno sconto IVA alquanto speciale, nello specifico infatti si prevede il raddoppio dello sconto IVA su ogni singolo acquisto. Prima di gioire, tuttavia, prestate attenzione alle indicazioni.

Come sempre accade quando parliamo di soluzioni di questo tipo, a conti fatti l’utente non godrà di una riduzione del 22% sul prezzo finale di listino, ma in particolare di uno scorporo dell’IVA sul valore della merce acquistata. Ciò sta a significare che nello specifico il consumatore si ritroverà a poter godere di uno sconto pari al 18,03% del valore finale, non il 22%.

Nel nostro caso, essendo il doppio sconto IVA, assisteremo al doppio scorporo dell’IVA, con conseguente riduzione del 32,80% effettiva su ogni singolo acquisto effettuato. Per maggiori informazioni, comunque, potete sfogliare le pagine che trovate qui sotto.