Il volantino Unieuro è davvero impressionante, le ultime offerte appaiono essere quasi imprendibili, a tutti gli effetti gli utenti riescono a spendere pochissimo per accaparrarsi alcuni dei migliori prodotti in circolazione, senza necessariamente doversi muovere da casa.

La campagna promozionale descritta nel nostro articolo, e attiva ancora per qualche giorno, è fruibile solamente sul sito ufficiale dell’azienda, data la chiusura a tempo indeterminato dei punti vendita fisici sul territorio. Al superamento di una determinata soglia minima di spesa, inoltre, il consumatore potrà inoltre approfittare del Tasso Zero, la rateizzazione senza interessi con pagamento automatico dal conto corrente bancario.

Volantino Unieuro: tutti gli sconti migliori del momento

Il prezzo più interessante dell’intero volantino Unieuro, almeno osservando da vicino solo il mondo degli smartphone, è rappresentato sicuramente dallo Xiaomi Mi Note 10 in vendita a 419 euro, un’ottima opportunità per conoscere da vicino quello che è stato il primo modello con pentacamera da 108 megapixel.

Le alternative ad ogni modo non mancano, ecco infatti arrivare i vari Huawei P30 Lite, Motorola One Zoom, Asus ZenFone Max Pro M1, Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10+ (in vendita a 689 euro), passando anche Motorola G8, Galaxy A30 e tutti i nuovi modelli di smartphone in circolazione.

Per ogni altro dettaglio in merito al volantino Unieuro non possiamo che rimandarvi alle pagine che potete trovare qui sotto, ricordate sempre che gli acquisti però sono effettuabili solamente nel sito ufficiale, non in negozio.