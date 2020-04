MediaWorld tenta in extremis il sorpasso a Unieuro con una campagna promozionale sicuramente originale ed in grado di soddisfare gli utenti che sono alla ricerca di un nuovo dispositivo tecnologico, indipendentemente dalla categoria merceologica dello stesso.

Prima di proseguire, ricordiamo che ogni acquisto dovrà necessariamente essere completato in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda stessa, al giorno d’oggi non è possibile recarsi personalmente in negozio data la chiusura di quest’ultimi. Ad ogni modo, le spedizioni sono completamente gratuite presso il domicilio.

Volantino MediaWorld: il risparmio è davvero notevole

La campagna promozionale cerca di proporre al consumatore finale tutta la tecnologia e le soluzioni create appositamente per ogni singolo momento della giornata.

Inizialmente troviamo tutti i prodotti adatti alla prima colazione ed un risveglio da hotel, ecco quindi arrivare spremiagrumi, frullatori, macchine per il caffè e similari.

Poco dopo il consumatore si potrebbe dedicare alle pulizie, pertanto vengono proposti aspirapolvere, come spazzolini, rasoi, asciugacapelli e tutto ciò che vi ruota attrono.

Ora è però arrivato il momento di lavorare, necessari sono quindi tablet, notebook, PC desktop, ultracomputer, all-in-one, come tutti gli accessori del caso (vedasi monitor, stampanti, software, mouse e tastiere). Naturalmente le offerte del volantino MediaWorld non si fermano qui, dobbiamo ammettere di essere rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità e dall’immaginazione degli addetti marketing dell’azienda, di conseguenza non possiamo che consigliarvi il collegamento a questo link per tutte le informazioni del caso.