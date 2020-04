Il volantino Euronics sembra non avere alcun limite, proprio in questi giorni è riuscito perfettamente a lanciare una campagna promozionale in grado di far “sognare” i consumatori, abbassando di molto quelli che sono i prezzi finali di vendita dei prodotti più desiderati del periodo.

Gli acquisti, almeno in merito a quanto vi racconteremo nell’articolo, potranno essere completati solamente sul sito ufficiale del rivenditore, non sarà possibile provvedere agli stessi nei negozi sparsi per il territorio. La consegna è in genere gratuita presso il proprio domicilio, ma non escludiamo comunque esistano modelli che richiedono il pagamento di una cifra più o meno elevata.

Volantino Euronics: ecco le offerte da non lasciarsi sfuggire

Tra i migliori smartphone in promozione annoveriamo LG K50s a 199 euro, Xiaomi Redmi Note 7 a 149 euro, Huawei Y6 2019 a 119 euro, Huawei P40 Lite a 299 euro, Apple iPhone 11 a 819 euro, Alcatel 3X a 149 euro, Huawei Y5 2019 a 109 euro, Xiaomi Mi Note 10 Pro a 549 euro, Huawei Y7 2019 a 149 euro, Xiaomi Mi 10 a 899 euro, Huawei P Smart+ 2019 a 179 euro, Huawei P Smart Z a 189 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 299 euro, Huawei P30 Pro a 629 euro, Alcatel 1S a 139 euro e tanti altri.

Naturalmente le proposte del volantino Euronics non terminano qui, né si esauriscono con la sola categoria degli smartphone, per scoprire nel dettaglio le migliori proposte attualmente disponibili sul mercato, aprite subito questo link e collegatevi al sito ufficiale.