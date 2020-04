CoopVoce è stato il primo operatore virtuale di telefonia mobile ad essere stato lanciato in Italia nel 2007. Nasce da un accordo preso tra Coop Italia e Tim, a cui si appoggia utilizzando la rete GSM/UMTS/LTE. Ad oggi, registra più di 700mila utenze attive. Ecco una serie di offerte provenienti da questa nuova compagnia telefonica che possono essere molto convenienti.

CoopVoce, ecco tutte le offerte interessanti del momento

Una delle offerte che sta promuovendo in questo momento ad un ottimo prezzo è la TOP50, che per 50 GB in 4G, minuti illimitati, e 1000 SMS, è disponibile al prezzo di 10 euro al mese. Questa promozione, è valida unicamente per chi passa a CoopVoce da altri operatori a partire dal 26 marzo 2020, fino ad arrivare al 13 maggio. Inclusi nell’offerta, ci sono 5 euro di traffico iniziale, pagando ulteriori 10 euro per la nuova SIM e, benché sia necessario recarsi in un punto vendita Coop per attivarla, l’azienda da allevamenti che vogliono fare questo passaggio, tutto il tempo di recarvisi con calma. I canali di assistenza della compagnia sono: App di CoopVoce, disponibile su smartphone; l’area clienti sull’apposito sito web; il numero gratuito di assistenza automatica 4243688; il servizio clienti al numero 188.

Un’altra offerta interessante si chiama EASY, ed è valida unicamente attivando un nuovo numero presso la compagnia telefonica. l’offerta prevede 3 GB di internet in 4G, 300 minuti di telefonate e 300 SMS. I costi della SIM sono gli stessi della promozione precedente e a sua volta 5 euro di traffico saranno inclusi nel prezzo punto la tariffa mensile è di 5 euro.

Per tutti i clienti che fanno già parte di CoopVoce, esiste una offerta di nome TOP 10 che prevede minuti illimitati, 1000 sms e 10 GB di internet in 4G al costo mensile di 9 euro. La tariffazione base Superfacile Coop è di 12 cent al minuto per le chiamate, 12 cent ad SMS, 12 cent di scatto alla risposta e 10 cent per MB. La tariffazione base Veloce Coop non prevede alcuna scatto la risposta, il prezzo di SMS e internet è il medesimo della precedente, ma il costo al minuto delle telefonate è di 17 cent.