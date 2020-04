Ci sono importanti novità per tutti gli utenti Vodafone nel corso di queste prime settimane di primavera. Il gestore inglese è determinato nell’affrontare sia nuovi rivali come Iliad o sia rivali affermati nel tempo come TIM o WindTre. La scelta commerciale di Vodafone nelle ultime settimane è stata chiara: oltre a puntare sul campo della telefonia, il brand vuole investire risorse anche nel settore dell’intrattenimento.

Vodafone, con l’offerta Fibra ci sono tre mesi di serie tv Sky a costo zero

La piattaforma Vodafone TV sta riscuotendo sempre più successo in queste settimane. Oltre ad una serie di contenuti originali, il servizio garantisce agli abbonati anche alcuni prodotti esclusivi di Sky via NOW TV.

La Vodafone TV si presenta da qualche giorno con una nuova offerta commerciale. Tutti coloro che scelgono di attivare un piano per la Fibra Ottica avranno a loro disposizione un regalo esclusivo.

Attivando la promozione Internet Unlimited (con connessione internet illimitata con velocità della Fibra e chiamate senza limiti), gli utenti riceveranno tre mesi a costo zero per il ticket Serie TV di NOW TV. Il prezzo mensile dell’offerta si attesta sui 27,90 euro da pagare con una scadenza di trenta giorni.

I tre mesi di Serie tv Sky saranno garantiti esclusivamente per i nuovi utenti che attivano una rete Vodafone. Al termine della promozione, il pacchetto NOW TV può essere rinnovato al prezzo mensile di 10 euro.

Per attivare questa iniziativa basta andare sul sito ufficiale di Vodafone. La promozione è valida solo per richieste attraverso i canali internet.