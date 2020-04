Riverdale ha lasciato tutti i suoi spettatori spiazzati: a seguito della notizia della sospensione delle quarta stagione sono state diverse le reazioni avverse che si sono diffuse sui social network eppure non si deve temere per il peggio poichè l’attuale pausa non è sinonimo di cancellazione. Assunta a causa dell’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutto il mondo, la sospensione delle riprese non durerà a lungo e consentirà ben presto di concludere la quarta stagione e di iniziare la produzione della già confermata quinta stagione.

Nell’attesa di conoscere le sorti finali degli amati protagonisti, mercoledì 15 aprile andrà in onda l’episodio musical speciale: scopriamo cosa sappiamo a riguardo.

Riverdale torna in prima serata il 15 aprile: svelata la trama dell’episodio

Previsto inizialmente per l’8 aprile, l’episodio 4×17 ossia la puntata musical che andrà in onda il 15 aprile su TheCW (e prossimamente su Netflix) sarà incentrato sul conosciuto “Hedwig and the Angry Inch”. Grazie alle anticipazioni fornire da TvLine, oggi ci è dato sapere che Kevin sarà il protagonista di tale vicenda e si troverà ad affrontare il preside Mr. Honey intento ad ostacolare la sua volontà di esibirsi nei panni di una delle Hedwing nello spettacolo di varietà.

Accanto a lui, come suggerito dalle foto promozionali, vedremo altri protagonisti come Cheryl mentre i noti Jughead, Betty, Veronica e Archie formeranno una band tutta loro per contribuire in qualche modo alla performance musicale.

Concludiamo, infine, informando i fans che tale episodio di Riverdale riporterà sul piccolo schermo due storici personaggi: Sweet ed Ethel.