La piattaforma di contenuti in streaming Netflix durante questo periodo difficile sta proponendo moltissimi nuovi contenuti, proprio per cercare di mantenere gli utenti nelle proprie abitazioni.

Durante questa pandemia da nuovo coronavirus miliardi di utenti sono costretti in casa per evitare qualsiasi tipo di contagio. Oggi vogliamo parlarvi dei film più interessanti presenti nel catalogo.

Netflix: i film più interessanti presenti attualmente nel catalogo

La piattaforma di streaming ha un catalogo che comprende oltre due mila film, senza ovviamente contare serie TV e programmi di altro tipo. Nonostante nelle ultime settimane il tempo a disposizione di molti utenti sia di più, scegliere quale film guardare non è sempre un’impresa facile. Possiamo dirvi che il film 12 anni schiavo, diretto da Steve McQueen è uno dei titoli tra quelli da non perdere.

Non possiamo non nominare Le Ali della Libertà, film che occupa il primo posto nella classifica di IMDb, basata sui voti degli utenti. Protagonisti troviamo Morgan Freeman e Tim Robbins. American Beauty è un’altra pellicola da non lasciarsi scappare, fu il primo film del trentenne Sam Mendes, premiato con ben cinque Oscar, compreso quello per il miglior film.

Film del 1998 American History X racconta di Edward Norton che interpreta il neonazista Derek Vinyard, che viene arrestato per aver ucciso due neri e che, durante la propria detenzione abbandona le sue idee neonazziste. Ultimo ma sicuramente non meno importante che vogliamo consigliarvi è Apollo 13, diretto da Ron Howard qualche anno prima di A Beautiful Mind. Il film parla della missione del programma Apollo, decollata l’11 aprile 1970.