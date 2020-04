Cercare di tenere sotto controllo i contagi da coronavirus è necessario per uscire ad questa situazione di emergenza globale. Ogni paese cerca di fare come può. La Germania, per esempio, ha deciso di far sviluppare un’app in collaborazione con Healhtech Thryve con lo scopo di monitorare la diffusione del coronavirus.

Il nome dell’applicazione è Corona Data Donation e raccoglie i segni vitali dei volontari che decideranno di indossare gli smartwatch con installata la suddetta app; funziona anche con i fitness tracker. I dati che verranno raccolti saranno resi sotto forma di una mappa online anonima e interattiva che consente a chiunque di fare dei controlli.

Lotta al coronavirus: l’uso degli smartphone

Le parole di Lothar Wieler, la figura che sta coordinando l’attività contro il coronavirus in Germania: “Se il campione è abbastanza grande da catturare un numero sufficiente di pazienti sintomatici, ciò ci aiuterebbe a trarre conclusioni su come si stanno diffondendo le infezioni e sul funzionamento delle misure di contenimento.”

La speranza di tutti quelli che si sono impegnati in questo progetto è di vedere almeno 100.000 persone installare tale applicazione così da avere una mappa ricca di informazioni. Detto questo, anche solo il 10% di questo numero potrebbero dare una grande mano alla lotta contro il virus.

Come detto, i dati verranno elaborati in modo anonimo, l’aspetto che più terrorizza quando si parla di tracciare i dati delle persone. L’applicazione è disponibile sia sul market di Android, il Google Play Store, ma anche su quello di Apple, l’App Store.