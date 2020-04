La scommessa di Microsoft di un browser Edge basato su Chromium sembra aver dato i suoi frutti, almeno a breve termine. Bleeping Computer ha notato che Edge è ora il secondo browser Web desktop più popolare in base al suo utilizzo. NetMarketShare indica che Edge detiene quasi il 7,6 percento del mercato a marzo, eclissando un declino di Mozilla Firefox con quasi il 7,2 percento. Edge è ancora molto indietro rispetto al 68,5 percento di Chrome, ma non è comunque un’impresa da poco.

Microsoft Edge si migliora e cresce, ma Chrome non è preoccupato

Non è difficile capire perché Edge sia cresciuto così rapidamente. Il fatto che sia il browser predefinito di Windows 10 aiuta sicuramente, così come il peso complessivo di Microsoft sul mercato. Tuttavia, aiuta anche che la versione basata su Chromium, la quale elimina molti dei reclami fatti sulla vecchia versione di Edge, come la compatibilità, la velocità e la gamma di estensioni disponibili. Il vecchio software aveva la reputazione di browser utilizzato esclusivamente per scaricare altri browser, ora potresti non aver bisogno di un altro browser.

Google non è necessariamente preoccupato di questo cambiamento. Da una parte Edge incoraggia le persone a utilizzare i servizi Microsoft, ma dall’altra utilizza Chromium, che è lo stesso engine su cui si basa Google Chrome.

Se Edge dovesse ancora imporsi di più sul mercato, gli sviluppatori potrebbero essere più propensi creare e ottimizzare i propri siti su Chromium. Il possibile processo potrebbe danneggiare gli utenti che preferiscono utilizzare Firefox, Safari o altre alternative.