Il volantino Expert riesce a soddisfare tutti gli utenti, all’interno della campagna promozionale si possono trovare un gran numero di sconti e di prezzi bassi che aiuteranno i singoli consumatori a risparmiare sotto ogni punto di vista, senza necessariamente essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Come sta accadendo anche da MediaWorld, in seguito alla chiusura dei punti vendita fisici, gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Coloro che sceglieranno di completare le compravendite potranno comunque ricevere la merce direttamente al proprio domicilio a titolo completamente gratuito, senza limitazioni particolari sulla spesa effettuata.

Volantino Expert: continui sconti per tutti gli utenti

Il volantino Expert non fa “sconti” alle dirette concorrenti, riuscendo a convincere tantissimi utenti all’acquisto, a partire proprio dagli smartphone appartenenti alla fascia bassa del mercato; coloro che sono alla ricerca di un dispositivo dalle generose dimensioni, e dalle prestazioni abbastanza soddisfacenti, dovranno avvicinarsi all’Oppo A9 2020 attualmente disponibile a 199 euro.

Per chi invece vuole sempre spendere poco, ma non può rinunciare alla qualità, ecco arrivare in soccorso lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, passando anche per l’Oppo Reno 2Z a 349 euro e l’Oppo Reno 2 entrambi in vendita a 449 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte relative alla fascia alta, non dimenticatevi di Galaxy S10, Galaxy Note 10, Huawei P30 Pro o naturalmente tutti i nuovi Samsung Galaxy S20.

Per conoscere la campagna nel dettaglio non dovete fare altro che aprire le pagine che trovate qui sotto.