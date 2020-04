Il volantino Trony nasconde al proprio interno davvero tantissime offerte appartenenti alle più svariate categorie merceologiche, a partire dal mondo degli smartphone e della tecnologia generale.

Per gli utenti interessati all’acquisto, è bene ricordare che la campagna discussa nel nostro articolo non è attiva su tutto il territorio nazionale, ma solo ed esclusivamente in alcuni punti vendita. Inoltre, le compravendite non potranno essere completate fisicamente in negozio, sarà possibile prenotare il prodotto desiderato e richiedere poi la consegna gratuita presso la propria abitazione (alcuni sono ancora aperti, ricordate di controllare gli orari).

Se invece volete scoprire gli ultimi codici sconto Amazon e le migliori offerte in generale, allora ISCRIVETEVI al nostro canale Telegram.

Volantino Trony: le offerte sono davvero tra le migliori di sempre

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, osservando gli smartphone e tralasciando i top di gamma del calibro dei vari Galaxy S20 di ultima generazione, l’attenzione cade irrimediabilmente sul buonissimo Huawei P40 Lite a 299 euro. In questo caso l’acquisto è consigliato, sia per la qualità del dispositivo, che per la possibilità di ricevere gratis le nuovissime Huawei Freebuds 3, solamente procedendo con la registrazione dell’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda.

Virando invece verso un terminale di casa Samsung, sempre sulla stessa linea di prezzo, l’acquisto potrà ricadere sul Galaxy A51 a 349 euro (nella versione no brand). Il volantino Trony naturalmente include al proprio interno anche altre soluzioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, se arrivati a questo punto foste interessati di conoscerle, allora potete aprire le pagine che trovate poco sotto.