Expert è impressionante, in questi giorni ha lanciato un volantino davvero incredibilmente interessante, nonché ricchissimo di offerte e di prezzi bassi, tutti gli acquisti prevedono la consegna gratuita presso il vostro domicilio, indipendentemente dal valore dello scontrino finale.

In un periodo storico in cui a tutti i punti vendita è stata obbligata la chiusura a tempo indeterminato, le uniche possibilità di acquisto per gli utenti consistono nell’affidarsi ai siti internet ufficiali, ecco quindi arrivare ottime offerte da Expert con garanzia legale di 24 mesi (tutti i device sono no brand).

Per i codici sconto e le offerte Amazon, non scordatevi di confermare l’ISCRIZIONE gratuita al nostro canale Telegram.

Volantino Expert: tutti i prezzi migliori di oggi

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi e tra i più disparati, gli utenti possono trovare soddisfazione nell’acquisto di device di fascia bassa, come Oppo A5 2020 a 179 euro, passando anche per il modello leggermente più costoso, come l’Oppo A9 2020 a 199 euro. Salendo qualitativamente non possiamo che elogiare la presenza dello Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, uno dei migliori terminali attualmente in circolazione per il rapporto qualità/prezzo, finendo sugli incredibili Oppo Reno 2 a 449 euro o Oppo Reno 2Z a 349 euro (non dimenticatevi dello Huawei Nova 5T a 349 euro).

Chiaramente sono presenti anche i top di gamma, come Galaxy Note 10 a 699 euro, Galaxy S10 in vendita a 649 euro, per finire con Huawei P30 Pro a 599 euro o tutti i nuovi Galaxy S20.

Per scoprire e conoscere da vicino una delle migliori campagne degli ultimi tempi, aprite le pagine, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili solamente online.