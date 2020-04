Il secondo operatore di Vodafone, ho.mobile, sta proponendo delle offerte per attirare l’attenzione di quei clienti che desiderano cambiare la propria tariffa.

Fino a nuova comunicazione, l’operatore ho.mobile mette a disposizione sul proprio sito ufficiale le seguenti iniziative commerciali: ho. 5.99, ho. 8,99 e ho. 12,99. Le tre offerte in questione vengono proposte in versione operator attack, e questo significa che non tutti i clienti possono essere coinvolti. Bisogna leggere con attenzione l’operatore di provenienza visto che l’attivazione è targetizzata.

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i clienti che possono richiedere le offerte e le soglie che ne fanno parte.

Ho.Mobile si fortifica con offerte a partire da 5,99€

L’offerta ho. 5.99 prevede minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile, sms illimitati verso tutti e 70 giga di navigazione in 4G. Il costo mensile è di 5,99 Euro e l’attivazione è rivolta ai clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile e CoopVoce.

L’offerta ho. 8.99 include minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile, sms illimitati verso tutti e 50 giga di navigazione in 4G. Il costo mensile è di 8,99 Euro e l’attivazione tende a colpire i clienti che in questo momento si trovano con Kena Mobile, Daily Telecom e le nuove numerazioni telefoniche.

L’offerta ho. 12.99 prevede minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile, sms illimitati verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 12,99 Euro ed è attivabile dai clienti che provengono da Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia.

Ecco la pagina ufficiale per richiedere l’attivazione.