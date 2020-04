Le radiazioni da Smartphone sono un problema che da sempre preoccupa coloro che li usano, anche se ormai sono strumenti fondamentali per tutti, all’ordine del giorno. Non a caso sono stati fatti degli studi per capire fino a che punto è bene che lo smartphone ne emetta e quando invece diventano troppe. Di questo particolare problema si è occupato l’Ufficio Federale Tedesco per la protezione da radiazioni, il cui nome è Bundesamt Fur Strahlenschutz. Dalle loro ricerche è stato stabilito quale dovrebbe essere il limite massimo che un dispositivo dovrebbe emetterne senza problemi. Ecco tutto quello che sappiamo.

Dispositivi eccessivamente radioattivi: ecco la lista

Questa lista è stata messa su proprio dall’Ufficio Federale di cui sopra:

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Ma come esistono degli smartphone che di radiazioni ne mettono troppe, fortunatamente ne esistono anche alcuni che producono una quantità di onde elettromagnetiche più bassa della media:

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8

Nokia 3.2

Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Quello che salta all’occhio è che nella prima lista compare con insistenza il nome Xiaomi, ma anche iPhone punto quest’ultimo in particolare ci si sarebbe aspettato di vederlo nella seconda lista, dove invece, a sorpresa, compare Samsung con ben 8 modelli su 16.