Esselunga continua sulla falsa riga delle campagne promozionali precedenti riuscendo a lanciare nuove splendide offerte tra cui gli utenti possono scegliere per cercare di risparmiare sui propri acquisti di tecnologia generale, nonché di nuovissimi smartphone.

Per coloro che erano rimasti impressionati dalle vecchie offerte tech, ecco arrivare una nuova chicca, uno Speciale Multimediale ricchissimo di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire e cogliere al volo. Gli acquisti potranno essere completati solamente nei punti vendita, ricordando comunque che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, nonché in versione no brand.

Volantino Esselunga: le offerte fanno un grande regalo

L’idea più incredibile del volantino Esselunga consiste nella possibilità di ricevere le cuffie SBS wireless a solo 1 euro, per ottenerle l’utente non dovrà fare altro che acquistare uno dei modelli indicati nella campagna promozionale, poi aggiungere il dovuto allo scontrino finale (ricordate che il loro valore commerciale è di circa 39,90 euro).

Tantissimi sono gli smartphone effettivamente in promozione, tra i migliori annoveriamo di sicuro Xiaomi Redmi Note 8T, il modello di fascia bassa ma dalle ottime prestazioni, oggi in vendita a soli 168 euro; salendo leggermente nella qualità incontriamo lo Huawei P30 Lite New Edition a 298 euro, per finire poi con il top di gamma Apple iPhone Xr a 638 euro.

Per gli interessati alla campagna promozionale di Esselunga, qui sotto è possibile trovare il volantino in ogni sua parte, ricordate però che gli acquisti possono essere effettuati solamente nei negozi.