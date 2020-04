Essere sempre aggiornati sulle notizie relative al Coronavirus, alias Covid-19, è fondamentale proprio per cercare di non perdere il filo con la realtà, sopratutto per non perdere nemmeno una autocertificazione o evitare le ormai diffusissime fake news presenti in rete.

Per aiutarvi nella cernita delle migliori news, ecco arrivare un canale Telegram interamente dedicato alla causa, dopo esservi iscritti gratuitamente avrete la possibilità di restare al passo con le novità e le notizie ufficiali dei rappresentati del nostro Governo, tutte in tema Covid-19, definito anche Coronavirus.

Non dimenticate di ISCRIVERVI al nostro canale Telegram interamente dedicato alle offerte Amazon, lo trovate a questo link.

Covid-19: ecco il canale Telegram per combattere il Coronavirus

All’interno potete trovare il resoconto della giornata, con nuovi contagi, decessi e guariti, pubblicato tutti i giorni alle 18 esattamente nel momento in cui la protezione civile lo rende noto.

In parallelo sono presenti i moduli di autocertificazione da scaricare direttamente sul vostro dispositivo, anch’essi aggiornati all’ultima versione attualmente disponibile. Per poi finire con tutte le notizie provenienti dai profili social dei rappresentanti del nostro Governo, passando anche per i principali organi di stampa e similari.

Il canale vuole essere un punto di riferimento per coloro che non vogliono perdersi nemmeno uno sviluppo, sempre nell’ottica di aborrare le fake news che purtroppo continuano ad impestare la rete creando disinformazione e portando gli utenti a perdere il filo della realtà, esattamente come è accaduto parlando della fantomatica Virus Tax. Ricordatevi sempre di verificare le fonti, prima di diffondere una notizia pubblicata su internet.