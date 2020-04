MediaWorld prosegue sulla strada imboccata nei mesi scorsi riuscendo continuamente a lanciare ottime promozioni tra cui gli utenti possono scegliere per riuscire a risparmiare, potendo anche variare tra differenti categorie merceologiche.

Il volantino che andremo a raccontarvi, è bene ricordarlo, è attivo solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, ciò sta a significare che il consumatore dovrà necessariamente effettuare la compravendita online, ricevendo ad ogni modo la merce presso il proprio domicilio a titolo completamente gratuito.

MediaWorld: tutti i volantini con gli sconti migliori

Il volantino principale dell’intera campagna promozionale di MediaWorld è sicuramente Home Sweet Work, al suo interno sono stati concentrati tantissimi sconti riguardanti i prodotti più utilizzati del periodo, quali sono i vari notebook, all-in-one, PC desktop, softwrae, monitor, accessori per l’informatica e similari. Come ben sapete, la maggior parte di noi è costretta ad eseguire smart working, di conseguenza potrebbe davvero tornare utile cambiare notebook o migliorare la propria postazione di lavoro.

In parallelo, sempre sul sito ufficiale potrete anche trovare tanti sconti sui dispositivi Samsung e Apple con spedizione gratis presso il domicilio, per finire con il Tasso Zero su tutti gli acquisti con una spesa superiore ai 199 euro (rateizzazione in 20 rate mensili senza interessi).

Per conoscere da vicino una delle campagne promozionali più richieste e diffuse del territorio, aprite subito il link al sito ufficiale che trovate inserito qui sotto nel dettaglio. Ricordate comunque che gli acquisti sono effettuabili solamente online.