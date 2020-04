Il volantino Unieuro riesce a catturare l’attenzione dei consumatori con una campagna promozionale davvero unica nel suo genere, tutti gli utenti riescono a raggiungere l’acquisto di grandi prodotti al giusto prezzo finale di vendita, stando comunque comodamente seduti sul divano di casa.

Come ormai tutti i volantini dei rivenditori di elettronica dell’ultimo periodo, l’acquisto potrà essere completato solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, con consegna gratuita presso il proprio domicilio. La chiusura dei negozi è a tempo indeterminato, data la proroga del DCPM, molto probabilmente si protrarrà almeno fino a Pasqua.

Volantino Unieuro: le offerte da non lasciarsi sfuggire

Il volantino Unieuro riesce ad ogni modo a soddisfare le richieste della maggior parte dei consumatori, parlando di smartphone l’occasione da non lasciarsi sfuggire riguarda la possibilità di ricevere le Huawei FreeBuds 3 a titolo completamente gratuito, semplicemente acquistando lo Huawei P40 Lite a 299 euro.

Spostando l’attenzione verso il mondo del gaming, ecco arrivare la bellissima PlayStation 4 da 500GB in vendita a 269 euro, per finire poi con l’action camera più richiesta di sempre, la GoPro Hero 4, acquistabile alla modica cifra di 379 euro.

Naturalmente il volantino Unieuro racchiude anche altre occasioni e prezzi bassissimi, afferenti a categorie merceologiche completamente differenti, per maggiori informazioni in merito vi invitiamo a prendere visione delle pagine indicate qui sotto. Ricordate ad ogni modo che la spedizione è gratuita e, al superamento di una soglia di spesa, potrete richiedere la rateizzazione a Tasso Zero.