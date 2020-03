Il volantino MediaWorld continua sulla buonissima strada intrapresa nei giorni scorsi lanciando campagne promozionali attive solamente online, ma allo stesso tempo garantendo la consegna gratis presso il domicilio ed offrendo in parallelo anche il Tasso Zero.

Coloro che si decideranno ad acquistare sul sito, richiedendo la spedizione gratuita, potranno anche approfittare della rateizzazione senza interessi, in questo modo viene garantita la possibilità di pagare in comode rate mensili addebitate in automatico direttamente sul conto corrente, tutto con TAN e TAEG completamente azzerati.

Volantino MediaWorld: la campagna è davvero imbattibile

Gli sconti migliori inclusi all’interno del volantino MediaWorld partono dalla campagna promozionale chiamata Home Sweet Work, in questo caso troviamo tantissimi modelli di notebook, pc desktop, all-in-one, accessori per l’informatica in generale, macchine del caffè e purificatori d’aria, tutti a prezzi incredibilmente bassi.

In alternativa il consumatore può anche optare per altre promozioni altrettanto interessanti, basti pensare ad esempio a “Tutto il bello di Samsung” con sconti incredibili sui principali prodotti attualmente disponibili sull’e-commerce aziendale.

Il volantino MediaWorld non termina ovviamente qui, ricordiamo essere presenti anche le sezioni relative ai “Prodotti ricondizionati”, “occasioni di fine serie” e “consegna gratuita standard” su tutti i prodotti di casa Apple.

Per maggiori informazioni vi invitiamo caldamente a prendere visione delle pagine che potete trovare direttamente a questo link, la durata del singolo volantino MediaWorld può variare in relazione alla tipologia scelta, per questo motivo dovrete valutare di volta in volta.