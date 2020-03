Il volantino Unieuro riesce a soddisfare le richieste dei consumatori pensando di proporre una serie di prezzi scontatissimi a cui è possibile affidarsi, proprio nell’idea di risparmiare su ogni acquisto effettuato solo ed esclusivamente sul sito ufficiale.

Come ben sapete ormai, tutti i punti vendita risultano essere chiusi a tempo indeterminato, ciò sta a significare che l’unico modo per riuscire a comprare tecnologia consiste proprio nell’affidarsi all’e-commerce dei principali rivenditori di elettronica (nonché ovviamente di Amazon). Parlando del volantino Unieuro, ricordiamo comunque che la spedizione è da considerarsi gratuita sulla maggior parte dei prodotti attualmente in vendita.

Volantino Unieuro: queste offerte fanno impazzire tutti

Il volantino Unieuro riesce a far impazzire i propri utenti proponendo una serie di offerte assolutamente da non trascurare o dimenticare, una delle più interessanti riguarda la possibilità di mettere le mani su uno Huawei P40 Lite, il nuovo smartphone di fascia media ma senza servizi Google, in vendita a soli 299 euro. La sorpresa però non riguarda il prezzo finale di vendita, quanto la possibilità di ricevere le Huawei FreeBuds 3 (il cui valore commerciale è pari a 139 euro) a titolo completamente gratuito.

Naturalmente le offerte non si fermano qui, sfogliando il volantino Unieuro si possono trovare anche moltissimi altri sconti, come GoPro Hero 8 a soli 379 euro, oppure anche una buonissima PlayStation 4 in vendita a 269 euro.

Ricordando che gli acquisti sono effettuabili solamente online, qui sotto potete comunque trovare le pagine elencate nel dettaglio.