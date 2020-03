Tra i gestori virtuali ad affermarsi ultimamente è sicuramente CoopVoce, azienda che prima non era per nulla presa in considerazione dagli utenti. Se qualcuno di essi infatti desiderava cambiare gestore, di certo non valutava manco minimamente le promo del provider di Coop.

Ora come ora però la situazione è nettamente cambiata, visto che CoopVoce riesce ad unire all’interno delle sue offerte più variabili. Una è sicuramente il prezzo molto basso, mentre l’altra è corrisposta invece dai contenuti. A testimoniarlo sarebbero le ultime offerte di questi mesi, e ancor di più la promo ora disponibile sul sito ufficiale. Si tratta di un’offerta che dà continuità alla celebre linea ChiamaTutti ormai conosciuta in tutta Italia.

CoopVoce stupisce ancora con la sua nuova offerta della linea ChiamaTutti: la Top 50 è pronta a rubare utenti alla concorrenza

Quando CoopVoce ha scelto di continuare con la sua linea migliore, la ChiamaTutti, gli utenti in cerca di un nuovo provider hanno subito drizzato le orecchie. Ecco infatti che la Top 50 ha subito destato l’interesse di molte persone anche all’apparenza felici con il loro gestore.

Questa nuova offerta ha tutto per portare da CoopVoce tanti nuovi clienti, considerato sia il prezzo che i contenuti interni. La Top ha a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 50 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile è di soli 10 euro al mese per sempre. La promo è disponibile anche per gli utenti che risultano già clienti del provider di Coop.