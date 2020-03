Il volantino Esselunga stupisce tutti con il lancio di uno sconto pazzesco attivo solamente nella giornata di oggi, 28 marzo 2020, in ogni suo punto vendita sparso per il territorio nazionale, gli utenti hanno la possibilità di risparmiare, ma devono affrettarsi.

L’ultima campagna promozionale proposta da Esselunga vede offrire all’utente la possibilità di riuscire a mettere le mani su un prodotto abbastanza interessante, con uno sconto folle, pensate, si può acquistare un notebook a soli 179 euro.

Volantino Esselunga: l’offerta che tutti stavano aspettando

L’offerta del volantino Esselunga che tutti stavano aspettando riguarda sicuramente il notebook Mediacom Edge 14E, un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, oggi in vendita a soli 179 euro (con garanzia legale della durata di 24 mesi).

Le specifiche tecniche raccontano la storia di un modello dalla qualità non troppo elevata, ma comunque in linea con quelle che sono le aspettative al prezzo attuale. Più precisamente si tratta di un notebook con display da 14 pollici e risoluzione FullHD (ovviamente è un LCD), affiancato da 4GB di RAM ed un processore di fascia bassa come l’Intel Celeron N3350. Tutto è gestito da una batteria da 10’000mAh e ben due hard disk interni, individuati in componenti SSD da 128GB e disco standard da 32GB. Le connettività, invece, restano indiscutibilmente le classiche, come USB, WiFi e bluetooth, il sistema operativo installato è Windows 10 Home Edition.

Gli acquisti potranno essere completati solamente nei punti vendita, salvo esaurimento anticipato delle scorte a disposizione.