Unieuro non sembra avere alcun limite, il volantino attualmente attivato direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, ed effettivamente disponibile fino al 3 aprile, nasconde anche una sorpresa da non lasciarsi sfuggire.

Tutti coloro che decideranno di acquistare, infatti, potranno sfruttare anche la spedizione gratuita presso il domicilio, in questo modo l’utente potrà ricevere la merce direttamente a casa, senza doversi minimamente preoccupare di pagare costi aggiuntivi o altro.

Volantino Unieuro: le offerte sono ricchissime di sconti pazzi

Gli interessati, oltre a quanto indicato in precedenza, potranno anche usufruire del cosiddetto Tasso Zero, ovvero un prestito rateizzato utile sopratutto per dilazionare il pagamento di quanto effettivamente dovuto all’azienda.

Uno degli sconti più interessanti da non lasciarsi assolutamente sfuggire riguarda sicuramente lo Huawei P40 Lite, uno smartphone di ultima generazione in vendita a 299 euro, con annesso un regalo incredibile, le Huawei Freebuds 3 del valore di oltre 130 euro.

Se interessati, invece, all’acquisto di uno smartphone di casa Samsung, ricordate essere già in vendita i vari Galaxy S20, Galaxy S20+ o S20 Ultra 5G. Gli amanti del gaming e delle riprese in mobilità, invece, potranno approfittare anche di uno sconto speciale su GoPro Hero 8 a 379 euro, passando anche per la PlayStation 4 nella versione da 500GB a soli 269 euro.

Come specificato, gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente online, ma per maggiori informazioni qui sotto potete trovare il volantino Unieuro completo di ogni sua parte e ricco di occasioni da non lasciarsi sfuggire.