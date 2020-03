Le truffe informatiche ai danni dei clienti di Poste Italiane sono ormai abbastanza note per via dell’intensità con cui i cyber-criminali sfruttano illecitamente il nome dell’azienda nelle loro email e negli SMS truffaldini. Le giustificazioni create al fine di persuadere gli utenti a fornire i loro dati sensibili, e quindi prosciugare i loro risparmi, sono davvero numerose: dal concorso allettante che proponeva un iPhone in regalo; ai messaggi intimidatori che comunicavano la sospensione delle carte PostePay. L’ultimo caso appartiene a questa seconda categoria, infatti, presentandosi tramite un SMS apparentemente proveniente da Poste Italiane, informa gli utenti dell’improvvisa sospensione delle utenze postali.

Poste Italiane: attenzione all’ultimo SMS, arriva da PosteInfo ma nasconde una truffa!

L’ultimo tentativo di frode rivolto ai clienti di Poste Italiane appare decisamente ben strutturato e, a differenza delle altre truffe fino ad ora segnalate, presenta una caratteristica che potrebbe far cadere in trappola un maggior numero di clienti. L’SMS, infatti, si presenta a nome di PosteInfo, indirizzo utilizzato da Poste Italiane per le sue comunicazioni ufficiali.

Il messaggio si rivolge in particolar modo ai titolari di carte prepagate PostePay e PostePay Evolution, e ai titolari di conti correnti BancoPosta, i quali ricevono una comunicazione circa la sospensione delle utenze postali. L’invito posto dal messaggio è a cliccare su un link presente nell’SMS per procedere con l’aggiornamento delle credenziali, così da porre rimedio al disguido riscontrato. Ovviamente, a questo punto è fondamentale ricordare quanto più volte comunicato dalla stessa Poste Italiane. L’azienda, appunto, ha sempre ricordato ai clienti di non essere solita richiedere dati sensibili; soprattutto di richiederli fornendo il link della pagina a da utilizzare per eseguire il passaggio.

Quindi, che si tratti indistintamente di un’email o un SMS sarà fondamentale ignorare quanto ricevuto e procedere con l’eliminazione così da tutelare i propri dati e, soprattutto, il proprio denaro.