L’operatore virtuale CoopVoce ha da pochi giorni deciso di aggiornare il proprio portafoglio di offerte presenti sul sito ufficiale. La decisione è stata presa in concomitanza dell’introduzione della nuova offerta Top 50.

Vi ricordo che, come abbiamo approfonditamente parlato qualche giorno fa, la nuova Top 50 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet a soli 10 euro al mese. Insieme a questa offerta l’operatore ne ha inserite delle altre. Scopriamo i dettagli.

CoopVoce aggiorna il proprio portafoglio di offerte

Nelle ultime ore l’operatore ha voluto nuovamente rendere disponibile l’offerta Easy. Quest’ultima vi ricordo che propone 300 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 300 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 5 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito, come per la Top 50, mentre i già clienti dovranno pagare un costo di cambio offerta di 9 euro.

In alternativa, resta comunque disponibile anche la Top 10 che propone minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e 10 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 9 euro al mese. In questo caso non è previsto alcun costo di attivazione, ma l’offerta è disponibile solamente per i già clienti.

Infine l’operatore virtuale permette di attivare anche offerte che forniscono bundle composti solamente da minuti ed SMS o solo da traffico dati. Le offerte sono denominate Voce&SMS e Solo Internet. Della prima categoria sono disponibili tre offerte a rispettivamente 3 euro, 5 euro e 7 euro al mese. Della seconda sono disponibili diverse varianti in base all’esigenza dell’utente. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.