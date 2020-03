L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente deciso di prorogare l’attivazione dell’offerta ricaricabile denominata Top 100 fino a nuova comunicazione. La promozione in questione doveva infatti scadere lo scorso 25 marzo 2020.

L’operatore ha anche aggiornato la comunicazione all’interno del proprio sito ufficiale, eliminando la data di scadenza. Quindi per il momento l’offerta sarà disponibile fino a nuova comunicazione. Scopriamo insieme cosa prevede.

Rabona Mobile ha prorogato la Top 100 a soli 7.99 euro al mese

La Top 100 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet a soli 7.99 euro al mese fino a nuova comunicazione. Il costo di attivazione è di 2 euro. Vi ricordo che Rabona Mobile dallo scorso 17 aprile 2019 eroga i propri servizi utilizzando la rete Vodafone fino in 4G con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

I Giga compresi nell’offerta sono conteggiati a KB effettivi ed, in caso di esaurimento del bundle dati previsti dall’offerta stessa, la navigazione verrà bloccata fino al rinnovo successivo. In caso di credito insufficiente invece, per rinnovare l’offerta, quest’ultima sarà sospesa. Se durante la sospensione il cliente non provvederà a ricaricare la SIM di un importo tale da coprire il costo mensile, entro 90 giorni l’offerta sarà altrimenti disattivata.

Il costo di una nuova SIM Card Rabona Mobile online è di 19.99 euro invece che 25 euro. Il nuovo cliente potrà sostenere online un costo iniziale di 29.99 euro che comprende una prima ricarica di 10 euro per pagare il primo mese anticipato dell’offerta. Per scoprire tutti i dettagli, visitate il sito ufficiale dell’operatore.