Il nuovo gestore WindTre è entrato in scena con un listino offerte decisamente interessante, che comprende varie opzioni, ognuna dai contenuti abbondanti. Le promozioni attualmente disponibili sono suddivise per fasce di età e contenuti e possono essere attivate online e presso i punti vendita dell’operatore. WindTre sembra porre la sua attenzione soprattutto ai clienti più giovani, infatti la maggior parte delle sue offerte è rivolta a questi ultimi e può essere ottenuta anche ad un prezzo scontato. La tariffa WindTre Student EDU Easy Pay per clienti under 20, ad esempio, è una delle promozioni più convenienti dell’operatore, che permette di rinnovarla a soli 7,99 euro al mese.

Passa a WindTre con l’offerta Student EDU Easy Pay per i clienti under 20!

La promozione WindTre Student EDU Easy Pay dedicata ai clienti under 20 permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità

L’operatore permette di attivarla utilizzando il sito ufficiale e sostenendo una spesa iniziale di 6,99 euro, alla quale aggiungere 10,00 euro per la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della promozione. Si ricorda che l’operatore WindTre vincola i nuovi clienti per almeno 24 mesi, quindi sarà necessario mantenere attiva la nuova SIM fino alla data prevista, così da evitare l’addebito di ben 43,00 euro inizialmente scontati.

La spesa prevista per il rinnovo della promozione ammonta a soli 7,99 euro al mese; per i primi tre mesi. In seguito, il costo da sostenere sarà pari a soli 9,99 euro al mese.

Tutte le spese previste dovranno essere saldate utilizzando una delle modalità di pagamento richieste dal gestore, e quindi: carta di credito, carta conto o conto corrente.