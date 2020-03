Unieuro continua a sorprendere con il lancio di un volantino davvero unico nel suo genere, grazie al quale anche il consumatore più esigente potrà effettivamente pensare di riuscire a risparmiare sull’acquisto di un terminale di ultima generazione.

Le compravendite, come anche nel caso di MediaWorld e similari, potranno essere completate solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, non nei punti vendita o altrove in Italia. La campagna promozionale risulta essere attiva fino al 3 aprile 2020, salvo esaurimento delle scorte; oltre a questo, ricordate che la spedizione è da ritenersi completamente gratuita presso il vostro domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla tipologia del prodotto.

Per coloro che acquisteranno è prevista anche la rateizzazione a Tasso Zero, sarà possibile decidere di pagare in comode rate mensili senza interessi, con addebiti fissi direttamente sul conto corrente del consumatore finale. Non perdetevi nemmeno un’offerte Amazon ed i migliori sconti in circolazione, tutti disponibili solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Unieuro: queste offerte sono stratosferiche

Tantissimi sono i prodotti da non lasciarsi assolutamente sfuggire, a partire dalla fascia media degli smartphone; da non perdere infatti la possibilità di acquistare i vari Oppo A9 2020 a 199 euro, passando comunque per Huawei P40 Lite proposto a 299 euro (con in regalo le Huawei FreeBuds 3), per finire sull’ottimo Galaxy A51.

Ancora più interessanti sono le proposte combo, o accoppiate, tramite le quali si possono mettere le mani su due prodotti al prezzo di uno, come Motorola One Zoom + E6 Plus a 399 euro, per finire poi con LG K50s e K40s a 199 euro.

Gli acquisti, come specificato in precedenza, potranno essere completati solamente online, per ogni altra informazione aprite le pagine inserite poco sotto.