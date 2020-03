Phishing e Smishing sono i due nomi utilizzati per indicare due rispettivi tentativi di frode online che arrivano via email ed SMS. Le due truffe informatiche minacciano quasi giornalmente la sicurezza di tantissimi utenti, i quali potrebbero ritrovarsi in difficoltà e rischiare di perdere i loro dati personali o, addirittura, i risparmi presenti su carte di credito o conti correnti.

Phishing e Smishing: come affrontare le due truffe online!

I rischi del phishing e dello smishing non vanno sottovalutati, semplici messaggi potrebbero rivelarsi davvero dannosi. Quindi, è davvero importante imparare ad affrontare i tentativi di frode online.

Fortunatamente pochi consigli si dimostrano più che sufficienti per difendersi dalle due frodi informatiche. Infatti, riconoscendo le email phishing e gli SMS smishing, basterà procedere con la loro eliminazione per essere del tutto al sicuro. Ma, come identificare i messaggi fraudolenti? Anche in questo caso basterà tenere a mente alcuni dettagli e in pochi istanti sarà possibile comprendere la natura del messaggio ricevuto.

Tentativi di frode online: come riconoscere i messaggi fraudolenti e le email truffaldine!

In primo luogo, si consiglia di prestare molta attenzione all’indirizzo di provenienza del messaggio. I cyber-criminali sono soliti creare indirizzi quasi identici a quelli delle aziende prese di mira, ma anche una piccola incongruenza, come un singolo carattere differente, permette di smascherare l’inaffidabile provenienza della mail o dell’SMS in questione. Leggere con molta cautela il messaggio è altrettanto fondamentale, in quanto spesso caratterizzato da errori grammaticali che fungono da campanello d’allarme; e dalla costante richiesta di cliccare su link evidenziati, o scaricare file allegati, da utilizzare per l’inserimento, ritenuto necessario, di informazioni sensibili.

Non appena le principali caratteristiche saranno riconosciute, sarà fondamentale e sufficiente procedere con l’eliminazione immediata della comunicazione. Soltanto così si avrà la possibilità di proteggere il proprio denaro e i propri dati personali.