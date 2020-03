Esselunga incanta gli utenti lanciando un volantino davvero unico nel suo genere, e sopratutto tramite il quale tutti noi abbiamo la possibilità di spendere il meno possibile per l’acquisto di un nuovo notebook da utilizzare anche per lo smartworking attuale.

La campagna promozionale attualmente attiva risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale (non sul sito ufficiale o altrove) fino al 28 marzo, salvo comunque un esaurimento anticipato delle scorte effettivamente a disposizione.

Volantino Esselunga: quali sono le migliori offerte in assoluto?

A differenza delle solite campagne promozionali in cui sono inseriti tantissimi sconti e prezzi bassi, in questo volantino Esselunga l’utente si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su un singolo modello, quale è il Mediacom Edge 14E, in vendita alla modica cifra di 179 euro.

Chiaramente, dato il prezzo finale di vendita, è più che scontato essere un dispositivo appartenente alla fascia bassa del mercato, seppur comunque sia in grado di soddisfare una buona porzione del pubblico italiano. Tra le specifiche annoveriamo ad esempio un display LCD da 14 pollici con risoluzione massima in FullHD, all’interno è stato posizionato un processore Intel Celeron N3350 (effettivamente la nota più dolente), due hard disk un SSD da 128GB e un “base” da 32GB, per finire ovviamente con una batteria da 10’000mAh, 4GB di RAM e sistema operativo Windows 10 Home.

Gli acquisti, come è facilmente intuibile, sono effettuabili solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.