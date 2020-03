A partire dal 16 marzo l’unificazione di Wind Italia e 3 Italia ha avuto finalmente luogo dando vita al nuovo operatore WINDTRE. Grazie alle prestazioni offerte dalla nuova rete, ogni tipo di problematica che in passato poteva aver destato fastidio ora è stata risolta; difatti, persino l’aumento di traffico dettato dall’emergenza sanitaria non ha scalfito l’operatore durante queste ultime settimane. Altra notizia importante, poi, riguarda la nuova qualità della rete che è stata riconosciuta dalla società internazionale di consulenza e di soluzioni “Umlaut”, la quale l’ha dichiarata senza altre misure come “Top Quality” a seguito dei test effettuati.

WindTre: ecco l’offerta completa del nuovo operatore

Prima di procedere col scoprire il nuovo catalogo, segnaliamo un’importante notizia che riguarda i già clienti di Wind e 3 Italia: per questi non sono previsti dei cambiamenti se non quello di aver iniziato a navigare sulla nuova rete WINDTRE. Nel caso in cui gli stessi volessero cambiare piano tariffario, però, tutto ciò è possibile grazie alla serie “MIA“ che offre dei bundle di minuti, SMS e gigabyte con dei costi che variano tra i 5,99€ ed i 24,99€.

Per coloro che invece entreranno a far parte di questa famiglia, le alternative sono plurime potendo optare tra offerte bundle classiche o il piano Unlimted caratterizzato per essere 5G Ready ovvero per essere abilitato allo switch automatico. Nel catalogo di WINDTRE non vengono meno neanche le offerte speciali riservate ai Junior e ai Senior o per chi nutre la necessità di effettuare telefonate verso l’estero (Call your Country).

Concludiamo, infine, riportando che l’unico numero per il sevizio clienti sarà costituito dal 159 che sostituirà a tutti gli effetti i precedenti due.