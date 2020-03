WhatsApp: 3 funzioni segrete sono adesso disponibili per tutti

WhatsApp include al suo interno una marea di funzioni molto interessanti le quali hanno modificato lo scopo primario dell’app. Se prima tutti scaricavano WhatsApp per avere una suite di messaggistica a disposizione, ora lo fanno per scopi comunicativi in generale.

Le chiamate, le videochiamate, i messaggi vocali e tutto l’insieme che la piattaforma mette a disposizione dell’utente hanno portato tutto ai massimi livelli. Diversi utenti non fanno poi altro che attendere i nuovi aggiornamenti, quelli che implementano tali funzioni. Qualcuno al contempo invece gira per il web in cerca di soluzioni alternative da aggiungere a WhatsApp e a quanto pare qualcosa esiterebbe. Si tratta di soluzioni di terze parti che offrono possibilità inedite su WhatsApp e che soprattutto risultano legali e gratuite.

WhatsApp: gli utenti possono avere tre funzionalità fantastiche ma solo esternamente all’app colorata di verde

Ci sono delle funzioni che gli utenti stanno scoprendo ultimamente grazie alla presenza sul mercato mobile di alcune app.

La prima è sicuramente Whats Tracker, soluzione che permette di scoprire in ogni momento l’orario di entrata e di uscita dalla chat di una persona. L’utente da voi monitorato sarà tacciabile quando volete con tanto di notifica istantanea.

A seguire ecco anche la soluzione per leggere i messaggi senza farsi vedere online e senza ultimo accesso. Si tratta di Unseen, app che permette a tutti di avere accesso ai messaggi senza aprire mai WhatsApp.

Infine la soluzione per recuperare i messaggi cancellati appositamente: WAMR. Quest’app consente di recuperare ogni messaggio cancellato registrando le notifiche in arrivo. Non ci saranno dunque segreti.