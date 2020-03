Sony: la “stragrande maggioranza” dei titoli PS4 funzionerà su PS5

Quando Sony ha offerto un approfondimento delle specifiche di PlayStation 5 questa settimana, non era chiaro sulla retrocompatibilità per i giochi PS4. In un post sul blog, è stato chiarito che la maggior parte dei giochi per PS4 dovrebbe funzionare sulla PS5. “Con tutti i fantastici giochi nel catalogo di PS4, abbiamo dedicato notevoli sforzi per consentire ai nostri fan di giocare ai loro preferiti su PS5“, ha scritto. “Riteniamo che la stragrande maggioranza degli oltre 4000 titoli PS4 sarà giocabile su PS5“.