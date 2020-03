Sony annuncia le specifiche della nuova PlayStation 5

Oggi 18 marzo, nonostante lo stato di immobilità in cui versa il mondo intero, Sony si muove e lo fa con l’annuncio della nuova PlayStation 5. Mark Cerny Lead System Architect di PS4 e PS5, ha spiegato per filo e per segno, in ogni tecnicismo, com’è architettato ogni componente hardware della console.

Con un trascorso sulle precedenti versioni, Mark Cerny ha introdotto la nuova PS5, costruita in completa segretezza, con principale attenzione sulla GPU per dare un’esperienza mai vista prima d’ora al pubblico e con l’introduzione del sogno degli sviluppatori, l’SSD.

Arriva finalmente l’SSD tanto sognato

Introdotto l’SSD, richiesta numero uno di tutti gli sviluppatori e chiave del progetto. Non ci saranno solo caricamenti più brevi ma uno stream dei dati del gioco molto più performanti. L’unità da 825 GB permette una velocità di 5.5 GB/s e fino a 9 GB/s in modalità compressa. Non ci saranno schermate di caricamento e dunque avvio dei giochi istantaneo. Una velocità 100 volte superiore a all’HDD della PS4.

La capienza di 825 GB è stata decretata la grandezza ideale per l’uso effettivo ed allo stesso tempo evitando che la console costasse troppo per gli utenti. Possibile l’espansione con altri SSD che Sony provvederà ad inserire in una lista di compatibiltià.

L’audio in 3D è una delle grandi aggiunte. Grazie alla tecnologia Tempest 3D Audiotech, permetterà di identificare già dal suono ad esempio la presenza di un nemico alle nostre spalle o magari sui lati dello schermo. Per permettere tale resa, l’audio è stato mappato con test su utenti reali.

PlayStation 5: le caratteristiche tecniche