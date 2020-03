Proprio quando i fan di Smash Bros Ultimate non vedevano l’ora di scoprire l’ultimo DLC della serie, arrivano brutte notizie per i giocatori. Il DLC comprende un totale di sei combattenti per il gioco Nintendo Switch, ma, a quanto pare, ora si dovrà attendere un pò in più per ottenerlo.

Il direttore del gioco, Sakurai, ha parlato delle difficoltà con lo sviluppo della prossima ondata di personaggi DLC di Smash Bros Ultimate. Il problema, come è facile immaginare, riguarda la difficoltà nel gestire i viaggio in merito alla pandemia di Covid-19.

Smash Bros Ultimate, possibili ritardi causa pandemia

Sakurai afferma che: “Sono state imposte restrizioni anche ai viaggi di lavoro. È particolarmente difficile incontrare partner lontani. Ad esempio, Nintendo ha sede a Kyoto, giusto? A questo proposito, è abbastanza difficile per noi visitare altre aziende. Nel mio caso, in particolare, dovevo presentare a un editore i nostri piani per un certo nuovo combattente”.

Sakurai osserva inoltre che “se dovessimo scoprire che qualcuno in ufficio ha il virus, presumo che tutti i nostri edifici sarebbero chiusi. In tal caso, lo sviluppo dovrebbe essere completamente bloccato. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli e non si conoscono ancora i combattenti dell’ultimo DLC. Tuttavia, speriamo di poter ottenere qualche informazione in più a breve.

Mentre i commenti di Sakurai riguardano un combattente specifico, c’è sicuramente un effetto a catena, ed è possibile che il personaggio successivo del DLC pianificato venga ritardato. Ciò potrebbe anche significare la sospensione di un’intera stagione per diversi mesi e rimarrebbe i fan con l’amaro in bocca.