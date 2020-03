La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente lanciato una nuova funzione denominata Party. La nuova funzione permette a tutti gli utenti di vedere contenuti in contemporanea con altri amici.

Durante questi giorni di quarantena forzata, quasi tutte le piattaforme di streaming stanno cercando di proporre interessanti novità per “tenere gli italiani in casa” ed evitare meno contagi possibili del nuovo coronavirus. Scopriamo insieme come funziona la novità Party.

Netflix ha lanciato la nuova funzione Party

A causa dell’emergenza in atto, gli italiani non hanno la possibilità di svolgere un’attività anche banale, come andare al cinema o guardare una serie TV o un film con i propri amici. Fortunatamente ci ha pensato Netflix a migliorare la situazione lanciando la nuova funzione denominata Party. Nel dettaglio si tratta di un’estensione Google che permette di vedere un prodotto in streaming con i propri amici, attraverso una finestra di dialogo che permette di chattare e mettere tutti in pausa e riprendere contemporaneamente.

In questo modo tutti gli utenti che stanno vedendo lo stesso contenuti potranno rimanere sincronizzati. Su Twitter si legge: “Se volete ancora fare una serata film tra amici senza rischiare di diffondere il COVID-19, Chrome ha un’estensione chiamata Netflix Party, che vi permette di guardare stream su Netflix contemporaneamente coi vostri amici. Ha una finestra per chattare e i comandi pausa/play per tutti quanti“.

Non sarà sicuramente come uscire o andare al cinema, ma sembrerebbe un modo abbastanza efficace per recuperare un minimo le proprie abitudini con i propri amici o parenti. Voi la proverete questa nuova funzione?.