Ora che puoi giocare ai giochi di Google Stadia in 4K sul Web, probabilmente ti starai chiedendo cosa ti serve per vedere il servizio di streaming del gioco raggiungere il suo potenziale visivo. La compagnia è felice di aiutarti, anche se potrebbe risultare deludente per alcuni aspiranti giocatori. Di recente ha pubblicato i requisiti per giocare e la richiesta principale è un Chromebook o un PC Windows in grado di decodificare i video nel formato VP9 preferito da Google, un display 4K da abbinare e una larghezza di banda sufficiente per gestire l’opzione “migliore qualità visiva”. Stadia non sarà quindi troppo esigente per la potenza complessiva del tuo computer.

Google Stadia: l’esperienza di gioco potrebbe non essere ottimale audiovisivamente

Tuttavia, potresti notare ciò che non è supportato: qualsiasi menzione al supporto Mac. Proprio come YouTube in Safari, la resistenza di Apple a VP9 su problemi di brevetto (preferisce formati esenti da royalty come AV1) rende improbabile il supporto ufficiale 4K. Anche se, come osservato da 9to5Google , l’estensione non ufficiale Stadia + per Chrome può permetterti di giocare in 4K su Mac, se sei determinato comunque a giocare sul tuo iMac.

Ci sono ancora dei limiti, indipendentemente dalla piattaforma che usi per giocare. L’HDR e l’audio surround 5.1 sono ancora “in arrivo”, quindi per un po’ dovrai accontentarti di un’esperienza audiovisiva relativamente “piatta”. E non dimenticare che titoli come Doom Eternal non verranno riprodotti in 4K nativo. Mentre otterrai la migliore esperienza Stadia possibile, le prestazioni audio non supereranno una copia locale di un gioco su un PC ben attrezzato.