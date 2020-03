Secondo le ultime indiscrezioni, con l’arrivo del nuovo sistema operativo iOS 14 la schermata di Home di iPhone cambierà totalmente. L’azienda sembrerebbe intenzionata ad apportare un cambiamento radicale.

Il colosso di Cupertino introdurrà una serie di interessanti novità, scoperte recentemente da 9to5Mac. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa novità, dopo aver scoperto anche dei nuovi dettagli sui prossimi iPhone.

Apple cambierà la home di iPhone con iOS 14, ecco i dettagli

Le recenti scoperte di 9to5Mac ci hanno riferito che il nuovo sistema operativo porterà in campo una nuova schermata Home, totalmente rinnovata. Fino ad ora siamo stati abituati alla classica schermata con le applicazioni disposte a griglia. Il sistema operativo iOS 14 introdurrà una nuova possibilità di visualizzazione di queste applicazioni.

Più precisamente, i codici di iOS 14 stanno dando importanti informazioni in merito al futuro dei dispositivi dell’azienda. Dopo aver parlato dei nuovi iPad Pro e delle nuove cuffie marchiate Apple, ci vogliamo oggi soffermare su questa inaspettata novità. Secondo le ultime indiscrezioni con la novità in questione, le applicazioni potranno essere visualizzate come un elenco, come succede su quasi tutti i dispositivi Android.

La visualizzazione ad elenco sarà sicuramente utile a tutti gli utenti per tenere organizzate le proprie applicazioni. Ovviamente si potranno inserire diversi filtri come riportare in alto le applicazioni che utilizziamo di più e far scorrere in fondo quelle che invece utilizziamo di meno. Sembrerebbe che anche Siri entrerà in gioco per rendere il tutto più efficiente. L’assistente virtuale potrà suggerire le applicazioni in base alla fascia oraria in cui si accede alla schermata.